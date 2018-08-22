Буланова и Гречка снялись в новом клипе Монеточки

Видеоряд нового клипа является аллюзией на фильм Алексея Балабанова "Брат".

"Мне показалось важным, что героиня песни не помнит 90-е, а пользуется мифами о них. Отсюда идея пропустить один из главных мифов 90-х через эффект "плохой памяти". Ну и напомнить, что ничего святого в искусстве не должно быть: все забронзовевшие иконы одного десятилетия - пластичный материал для следующего", - отметил режиссер видео Михаил Идов.

Он также считает, что Монеточка могла бы стать актрисой его нового фильма.

"Монеточка оказалась суперпрофессионалом. Клип снимался за одну, но длиннющую смену - 18 часов съемок подряд - и она отработала все это время идеально. Я был бы счастлив после этого снять ее в нормальной кинороли, со словами", - сказал он во вторник ТАСС.

Съемками клипа занималась кинокомпания "Сага". Продюсерами выступили Андрей Савельев и Артем Васильев. Премьера видеоролика состоялась на кинофестивале короткометражного кино "Короче" в Калининграде.