Монеточка выпустила пронзительный клип «Переживу»

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Певица Монеточка выпустила клип на центральную песню «Переживу» из своего последнего альбома (смотреть клип).

Клип, снятый из кадров, присланных поклонниками Монеточки, опубликован на её официальном Youtube-канале.

Песня «Переживу» входит в студийный альбом «Декоративно-прикладное искусство». Релиз этой пластинки состоялся ещё в 2020 году. Однако лишь теперь пришло самое время для экранизации одной из центральных композиций альбома.

Премьеру клипа Монеточка приурочила к 600 дню начала СВО. С самого начала певица выступила против проведения военных действий, после чего в России запретили её выступления и в конечном итоге объявили иностранным агентом. Сейчас Лиза проживает в другой стране.

Монеточка
Монеточка

Режиссёр клипа – Михаил Вальтфогель. В конце ролика представлены комментарии приславших видео людей о том, с какими трудностями им пришлось столкнуться в жизни в последние два года и как они с этим справились. Выводы делайте сами.

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