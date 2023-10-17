Монеточка выпустила пронзительный клип «Переживу»

Клип, снятый из кадров, присланных поклонниками Монеточки, опубликован на её официальном Youtube-канале.

Песня «Переживу» входит в студийный альбом «Декоративно-прикладное искусство». Релиз этой пластинки состоялся ещё в 2020 году. Однако лишь теперь пришло самое время для экранизации одной из центральных композиций альбома.

Премьеру клипа Монеточка приурочила к 600 дню начала СВО. С самого начала певица выступила против проведения военных действий, после чего в России запретили её выступления и в конечном итоге объявили иностранным агентом. Сейчас Лиза проживает в другой стране.



Монеточка

Режиссёр клипа – Михаил Вальтфогель. В конце ролика представлены комментарии приславших видео людей о том, с какими трудностями им пришлось столкнуться в жизни в последние два года и как они с этим справились. Выводы делайте сами.