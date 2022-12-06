Монеточка выпустила клип, где люди становятся мебелью перед ТВ

В видео люди, смотрящие телевизор, превращаются в мебель, которую впоследствии сжигают на свалке. Из их пепла рождается мужчина в костюме — и он уезжает в сопровождении кортежа машин.

По словам режиссера клипа Ладо Кватании, при создании клипа он размышлял о разрушительной роли пропаганды, задача которой — дать основание человеку ничего не делать, а также о защитных реакциях людей, теряющих эмпатию на фоне огромного количества информации из разных источников.

«Когда человек, не желая попадать в зону турбулентности, из соображений собственной безопасности выбирает отключиться от реальности, пытаясь делать вид, что ничего не происходит — он в буквальном смысле превращается в мебель».



Монеточка

Сама песня «Гори» была выпущена еще летом 2019 года. Монеточка посвятила ее лесным пожарам в России. Она пообещала, что отчисления от прослушивания в стриминговых сервисах будут направлены на программу «Гринпис» по борьбе с природными пожарами. К песне было выпущено видео, в котором Монеточка неподвижно сидит на стуле в горящей квартире.