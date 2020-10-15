Монеточка и Noize MC выпустили клип «Живи без остатка»

Нойз и Монеточка обличают вредные привычки консьюмеризма и противопоставляют им принципы Zero Waste — покупать только то, что нужно и использовать до конца.
«Мы с Лизой написали текст от лица двух кукол, выброшенных на помойку их капризной маленькой хозяйкой после покупки новых. Лиза рассказывает о том, как мы туда попали, а я — о том, что с нами будет потом. Мы хотели сделать простую и понятную историю о легкомысленном потребительском отношении людей не только к товарам, но и к эмоциям, друг к другу, к самим себе и окружающему миру. По-моему, получилась добрая и светлая вещь — немного грустная, но дающая надежду. Мои дети уже вовсю напевают припев — а это значит, что песня удалась!», - говорит Noize MC.
Идея клипа: Contrapunto. Продакшн: Hype Production.
«Пока работали над ним, узнали много нового: пластиковая бутылка разлагается 450 лет, целлофановый пакет – 1000. И всего за один час их можно переработать. Всего пара новых привычек может многое поменять: отказ от одноразового, сортировка мусора и сокращение покупок. Навык осознанного потребления можно потренировать на самом простом... В общем, пока мы живем, нам не нужен бесплатный пакет! Так и скажите в следующий раз на кассе и не забудьте взять с собой авоську!», - считает Монеточка.
Ранее у артистов был уже опыт дуэта с песней «Чайлдфри» и «Коза» из нового альбома «Декоративно-прикладное искусство».
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