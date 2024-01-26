Монеточка показала тяжелую жизнь в эмиграции: «Остановилось»

Режиссер нового клипа Монеточки – Юлия Майорова. Съёмки ролик проходили в Америке в Калифорнии после большого европейского тура певицы. При этом Монеточка была на большом сроке беременности.

В сюжете клипа иронично обыгрывается тяжелая жизнь уехавших из России после начала СВО артистов. Как показано в ролике, беременной Монеточке пришлось наняться горничной к местным, чтобы не умереть с голоду. В отсутствии хозяев бывшая «большая поп-звезда», как её назвал герой клипа, неплохо проводит время.



Монеточка

Песня «Остановилось» войдет в новый студийный альбом Монеточки, релиз которого планируется на весну 2024 года. Композицию Лиза посвящает своей дочери Нине. Она родилась в январе 2024 года. Это уже второй ребенок в семье Лизы Гырдымовой и Вити Исаева, её музыкального продюсера.