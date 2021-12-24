Монеточка сравнила себя с «Шаганэ»

В песне Монеточка анализирует свой подростковый протест против шаблонов и штампов, которые навешивают на нее «взрослые», не упоминая, что она уже замужем.
«Я очень долго шла к тому, чтобы написать эту песню! Я посвящаю её своим дорогим девчонкам и всем, кто уважает их!», - говорит Монеточка.
«Монеточка выпустила под конец года первую песню за год. Нетипично. Конечно, «Шаганэ» отсылает к есенинскому «Шаганэ ты моя, Шаганэ». Под электропоп с гитарками Витя Исаев сконструировал нечто подходящее под признания 20-летней девочки, которая сопротивляется шаблонам аки воспетая есенинская хулиганка. Это мило, но не хит. Скорее встраивается в стезю женского инди-попа (Виардо, Комсомольск, Дора, Алена Швец, Аигел), от которого разительно отличается изощренностью стеба фантазера Исаева. Песня борозды не портит, но и нового мало вносит, что уж говорить», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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