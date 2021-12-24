Монеточка сравнила себя с «Шаганэ»

Вышел трибьют t.A.T.u. "200 по встречной" с Пугачевой, Ротару, Милохиным, Кокой и др. Трибьют группе «Тату» «200 по встречной» вышел с участием Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Монеточки, Дани Милохина, Веры Брежневой, Манижи, Клавы Коки и других артистов вышел сегодня (слушать альбом). Всего в релиз вошло 26 треков. Алла Пугачева и София Ротару исполнили «Нас не догонят», «Монеточке» достался «Мальчик-гей», «Слот» перепел «Я сошла с ума». Кроме того, в трибьюте приняли участие «Рефлекс» («Новая модель»), Даня Милохин («Не догонят»), «Винтаж» («Простые движения») и другие. «Нас не догонят» также представлена в виде инструментальной композиции Дмитрия Маликова, а «Клоуны» звучат в виде дуэта ЛСП и White Pink.







Dorofeeva спела «Я твоя не первая», Manizha - «Не верь, не...

Спор между Монеточкой и Костюшкиным о пародии разрешит эксперт Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил на экспертизу песню певицы Монеточки, ставшую причиной исковых претензий коллеги Стаса Костюшкина. На проведении лингвистической экспертизы в ходе очередного заседания настояли представители певицы. Сторона защиты артиста Стаса Костюшкина заявила, что не собирается проводить дополнительную экспертизу композиции "Мама, я не зигую" исполнительницы Монеточки, которую певец обвинил в плагиате и контрафакте своей песни "Женщина, я не танцую".



«Ответчиком заявлено о том, что произведение является пародией музыкального произведения, созданного истцом. Суд не обладает познаниями в области...

Костюшкин подал в суд на Монеточку Чкаловский районный суд Екатеринбурга 17 августа рассмотрит иск бывшего участника дуэта "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина, который требует от певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) 900 тысяч рублей за использование его песни "Женщина, я не танцую", говорится в картотеке суда. "Судебное заседание - 17 августа 2021 года в 14.30 (12.30 мск)", - говорится в документах суда.







Адвокат Костюшкина Роман Лалаян сообщил на своей странице в Instagram, что Монеточка якобы переделала песню Костюшкина "Женщина, я не танцую" в свою песню "Мама, я не зигую". Адвокат также заявил о планах увеличить сумму иска в ходе судебного разбирательства, когда от площадок будут получены данные о монетизации трека.







«Не думаю, что этого разбирательства есть ясный исход. Мелодия...

Монеточка и Сергей Бурунов перепели «Белые розы» Лиза Монеточка и Сергей Бурунов представили клип «Белые розы», кавер на хит «Ласкового мая», который вошел в саундтрек фильма «Родные» (смотреть клип). Клип представляет собой вольную интерпретацию фильма «Брат» Балабанова, - действие происходит в условной Америке, актер Бурунов греет руки о пламя в бочке и звонит по американского таксофону, Монеточка изображает из себя некую диву, и посещает за что-то арестованного Бурунова, чтобы он вручил ей белую розу.







От песни «Белые розы» осталось довольно мало - сокращенным оказался даже хит-рефрен «Белые розы», небрежная аранжировка отсылает к инди-попу нулевых с его нарочито синтетическими...