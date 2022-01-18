Монеточка вынуждена продавать только что купленную квартиру

В популярном телеграм-канале Mash появилось видео с видами квартиры, причем можно угадать ее адрес - в Басманном районе Москвы, площадью около 60 квадратных метров, в доме 1914 года постройки.

По версии журналистов, квартира куплена за 20 миллионов рублей. Соседи рассказали, что в квартире идет ремонт. Монеточка якобы зарегистрирована в своем новом жилье, но пока приезжает туда редко.

Певица крайне раздосадована тем, что ее адрес оказался открытым, и туда уже начали прибывать поклонники.