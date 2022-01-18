Монеточка вынуждена продавать только что купленную квартиру

В популярном телеграм-канале Mash появилось видео с видами квартиры, причем можно угадать ее адрес - в Басманном районе Москвы, площадью около 60 квадратных метров, в доме 1914 года постройки.
По версии журналистов, квартира куплена за 20 миллионов рублей. Соседи рассказали, что в квартире идет ремонт. Монеточка якобы зарегистрирована в своем новом жилье, но пока приезжает туда редко.
Певица крайне раздосадована тем, что ее адрес оказался открытым, и туда уже начали прибывать поклонники.
«Ты сделал это специально, найдя мою квартиру и придя туда без приглашения, карауля несколько часов возле двери, расспрашивая ТСЖ обо мне. Мэш, я считала тебя нормальным, но, кажется, вся гадость которую про тебя говорили, оказалась правдой. Считаю это максимально позорным журналистским поступком. Мне нечем тебе угрожать, ты знаешь, что я слаба в разборках, драках и особенно в судебных процессах. Вместо того чтобы учиться защищаться и скрываться, я училась жить так, чтобы люди не хотели меня преследовать и уничтожать (до последнего времени кстати это работало). Именно поэтому тебе было так легко найти мой дом и так легко попасть сюда. Я горжусь тем, что практически ни разу в жизни не отказала людям в фотографии, что являюсь одним из тех людей, которые на интервью у Дудя прямо и открыто ответили на вопрос о стоимости жилья и заработках. И как бы после бессовестных выходок журналистов мне не хотелось оградиться от мира и от моей аудитории, я останусь открытой назло тебе и таким как ты. Буду самой доброй и очень счастливой назло всем мразям в интернете», - написала Монеточка в соцсетях.
Огорченная певица испытала «максимальный дискомфорт».«Спасибо придурочным изданиям за то, что я уже не могу и не смогу жить в нашей новой квартире, уж поверьте, теперь мы будем продавать ее», — написала Лиза Гардымова.
Ситуация осложняется тем, что на днях у Лизы выявлен коронавирус, тесты показали положительный результат.
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