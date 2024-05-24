Монеточка выпустила альбом «Молитвы. Анекдоты. Тосты»

В альбом вошли 10 грустных и веселых треков, два из которых – «Остановилось» и «У мамы есть секрет» – были представлены до синглами до релиза альбома, ставший для певицы первым после отъезда в эмиграцию.

«В новых песнях я вспоминаю и мечтаю о хорошем и горюю о плохом, надеюсь поддержать, утешить и себя саму, и вас. Как оказалось, подходящие слова и интонации для этого найти очень сложно, а идеальные — невозможно совсем. Тем не менее вдохновения и идей было много, ведь за последние два года со мной произошло невероятное количество изменений, мне повстречалось множество людей, я стала взрослее, стала более тревожной и искренней. Ребята, спасибо, что с вами я могу быть такой!», — написала певица.

В песне «Это было в России» Монеточка рефлексирует о родине до 24 февраля 2022 года строчками «Это было в России – значит было во сне, сон украсть не под силу, он останется мне». В «Кис Кис Кис» красиво высмеивает стереотипных «пацанов», желающих познакомиться, в «Выше крыш» напоминает слушателям о времени, когда «самолеты не возили патроны на склады, а развозили людей по гостям». Композиция «Селфхарм» стала невольным пересказом «Космоса» Скриптонита.



Монеточка

«Я благодарю за этот альбом своего мужа Витю, который ночами писал для него музыку, уложив спать наших деток, менеджерку Леру, давних своих товарищей Андрея и Женю, маму с папой, Аню с Ваней и Нину с Петей. Вы стали замечательными соучастниками и этого альбома, и этого отрезка жизни», - говорит Монеточка.