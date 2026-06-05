Andro и Mary Gu загадали «Тайну»

Своей эмоциональность, искренностью и чувственностью композиция может по праву стать гимном всех влюбленных.

В центре песни — чувства, знакомые многим — ожидание возвращения любимого человека, которого загадываешь на падающие звезды или при задувании свечей. Той самой «тайной» становится имя любимой девушки, которое главный герой желает оставить засекреченным, спрятать от всего мира внутри своей души.

«В этой песне много образов, которые возникают, когда очень скучаешь по человеку: падающие звезды, зеркальные числа, самолеты, ожидание. Для меня „Тайна“ — это состояние, когда человек вроде бы далеко, но при этом остается очень близким внутри. И ты продолжаешь верить, что однажды ваши пути снова пересекутся. Отдельное спасибо Мэри. Изначально она прислала мне запись с диктофона, где сыграла припев на гитаре. Я был просто восхищен этим исполнением. Мне кажется, ей очень тонко удалось передать настроение этой истории и добавить треку ту самую нежность и глубину, без которых песня не звучала бы так красиво», — поделился эмоциями Andro.



Andro и Mary Gu

«Тайна» звучит легко, воздушно и романтично, но «между строк» — много эмоций: ожидание, воспоминания, надежда и желание встретиться снова.

«Очень рада была поработать с Andro. Он очень талантливый музыкант и у него очень классный вокал. Мне кажется, у нас получилось создать какое-то летнее, вайбовое настроение, что нетипично для меня. Но очень интересно было попробовать себя в таком жанре. И я очень рада, что Andro дал мне раскрыться таким образом», — рассказала Mary Gu.