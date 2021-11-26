Andro выпустил «Jani Gipsy» без цыганщины

В релиз вошли 9 треков, в том числе дуэты с Andy Panda, Jony, blago white и Rakhim, а также The Limba. Альбом вышел на лейбле Raava.
«Я не в восторге от навыков Andro читать рэп, и далеко не случайно все более-менее удачные треки Andro — коллабы. Так и в новом альбоме, где снова привлечены все участники Raava. Когда Andro уверяет, что его «волна — фристайл», не верится. Неубедительно. Даже силиконовые слезы на обложке не убеждают. Но стоит вступить в дело его священным коровам вроде Jony или The Limba — все меняется. «Черемушка» с Jony — ну вообще открытие с новой стороны. Понятно, что Andro начал тяготиться кальян-рэпом (это как раз норм), но меняться надо с умом, и вот «Черемушка» - отличный пример того, как надо меняться с умом, кальян-рэп на русской мелодике. А в целом эксперименты Andro пока не выглядят яркими и мощными, заход в традиционный хип-хоп требует других вайбов и мастерства читки. Да, и Чокопай вместо условной Ламбы, - это кринж», - полагает музыкальный критик Гуру Кен.
Комменты