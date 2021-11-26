Andro выпустил «Jani Gipsy» без цыганщины

Её хедлайнерами стали Mary Gu, Даня Милохин, Andro, The Limba, Cream Soda и Feduk. Даня Милохин Среди гостей отметились ST, Gafur, Антон Лиссов из Little Big, Рита Дакота, Luxor, Артём Качер, Жак Энтони, Юля Гаврилина, Kostromin, Диана Астер, Оля Шелби, Катя Адушкина и другие, а также представители музыкальных мейджоров и СМИ России. ТНТ MUSIC отметил первую крупную дату вечеринкой 5.0, на которой клубная атмосфера соединилась с истинным духом улиц. Московский ресторан Balzi Rossi...

Её хедлайнерами стали Mary Gu, Даня Милохин, Andro, The Limba, Cream Soda и Feduk. Даня Милохин Среди гостей отметились ST, Gafur, Антон Лиссов из Little Big, Рита Дакота, Luxor, Артём Качер, Жак Энтони, Юля Гаврилина, Kostromin, Диана Астер, Оля Шелби, Катя Адушкина и другие, а также представители музыкальных мейджоров и СМИ России. ТНТ MUSIC отметил первую крупную дату вечеринкой 5.0, на которой клубная атмосфера соединилась с истинным духом улиц. Московский ресторан Balzi Rossi...

В прошлом году Andro удачно фитанул с казахстанцем The Limba, результатом стал мегахит «X.O». На этот раз резидент Raava Music выпускает фит с признанной звездой Скриптонитом. Взяв за основу минималистичный бит с элементами трэпа и поигравшись с питчем и тональностями, артисты выдали урбан-трек «Dragon». Тут и фирменное R&B-пение Andro, и язвительный речитатив с описанием богемных сцен от Адиля Жалелова. Отметим, что Dragon - никнейм самого Андро в соцсетях. Andro

В прошлом году Andro удачно фитанул с казахстанцем The Limba, результатом стал мегахит «X.O». На этот раз резидент Raava Music выпускает фит с признанной звездой Скриптонитом. Взяв за основу минималистичный бит с элементами трэпа и поигравшись с питчем и тональностями, артисты выдали урбан-трек «Dragon». Тут и фирменное R&B-пение Andro, и язвительный речитатив с описанием богемных сцен от Адиля Жалелова. Отметим, что Dragon - никнейм самого Андро в соцсетях. Andro

Elman вместе со своими коллегами по Raava Music - Andro, Jony и Gafur - выпустил первый EP «Муза» (слушать альбом).