Andro выпустил душещипательную балладу «Дай мне только шанс»

Трек «Дай мне только шанс» звучит в привычном для Andro стиле, чувственная R&B-мелодика погружает в расслабление и размышления о любви.

Сюжет клипа во многом символичен и имеет множество смыслов, спрятанных в деталях. Заброшенный, но родной дом, гранат, как эмблема солнца и возрождения, девушка, как желанная любовь, и сам герой, который пишет картину не только на холсте, но и говорит о том, что его «сердце открыто», что он ждет от мира шанса на новую жизнь и любовь.



Andro

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