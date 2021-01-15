Elman выпустил EP с Andro, Jony и Gafur

Основатель и продюсер творческого объединения Raava Music выпустил свой первый EP. «Муза» включает четыре романтичных композиции, в том числе одноимённый прошлогодний сингл. В трёх новых треках Elman'а поддержали давние товарищи-хитмейкеры Andro и Jony, а также перспективный фрешмен Gafur, дебютировавший на Raava Music в конце 2019 года.

«Спасибо всей моей семье, моей команде. Каждый вложил частицу себя, и я рад, что окружил себя гениальными людьми. Я так никогда не волновался, честно вам скажу. Больше 10 лет занимаюсь музыкой и это мой первый альбом. Хочу, чтобы вы его оценили по достоинству, мне это очень важно!».



Эльман Зейналов и его муза