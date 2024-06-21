Звезды Raava Music перепели хит «Он тебя целует»

В записи трибьюта приняли участие музыканты Elman, Mona, Andro и Alika. EP состоит из трех песен — по одной от Andro и Alika, а также дуэтная композиция Elman и Mona. Артисты перепели произведение легендарной группы «Руки Вверх!» в новом звучании.

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«Нам предложили поучаствовать в трибьюте всем лейблом Raava Music, мы долго не могли понять, как нам это скомпоновать в один трек. Сделали сначала одну лиричную песню с Mona, которая выходит в мини-альбоме. Песня в нашем стиле, очень похожая по вайбу с «Черной Любовью». Это уже классическое звучание для нас двоих, люди любят наши треки в таком стиле, поэтому приняли решение выпустить именно эту песню вдвоем. Andro тоже предложил свою версию, которая нам всем очень понравилась. Но было ясно, что песня звучит хорошо и органично именно сольно. Мы предложили, чтобы в трибьюте было две версии песни «Он тебя целует» - одна сольная от Andro и одна в дуэте Elman и Mona. Мы очень любим и уважаем творчество Сергея Жукова, для нас было честью поучаствовать в этом проекте. Тем более, получилось создать сразу несколько песен от лейбла», - поделился Elman.



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