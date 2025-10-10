Elman и Trida выпустили второй дуэт «Молю»

Elman и Trida вслед за хитовым дуэтом «С неба» выпустили еще один дуэт «Молю» (слушать песню).

И снова это песня про любовь, которая не отпускает. Трек «Молю» - откровенный диалог между двумя людьми, которые не могут отпустить друг друга, несмотря на боль и раны. Герои трека раскаиваются в чувствах, что выжгли их изнутри, но всё равно дышат друг другом и честно признаются в слабостях. Как пепел в небо, их чувства уносятся, но не исчезают.

Трек начинается мягким гитарным проигрышем. Биты не давят, а будто сопровождают текст, что присуще лиричному попу. Голоса Elman и Trida гармонично сочетаются и несут одну эмоцию, дополняя и ограняя друг друга. Elman уверенно говорит о чувствах, а сильный вокал Trida добавляет нежности.

