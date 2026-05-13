Deep Purple выпустили первый сингл Arragant Boy из нового альбома

Барабанщик Иэн Пейс описал песню "Arragant Boy" как "рок-н-ролльную мелодию в стиле Highway Star", текст которой заставит фанатов задуматься, о ком они говорят.

«Это история Билли, который не умел ни читать, ни писать, - с улыбкой говорит фронтмен группы Иэн Гиллан. - Он чем-то недоволен, поэтому говорит открыто и находит способ так или иначе раздражать элиту. И я не могу представить себе ничего более забавного, чем раздражать элиту. Для меня это было приятным занятием каждое утро после кофе».

«Это прекрасная история, - говорит Пейс. - Вы могли бы пофантазировать, о ком она могла бы быть».

«Песня потрясающая! - добавляет басист Роджер Гловер. - То, что начиналось как сомнительная мысль, становится моим любимым треком в альбоме».



Альбом "Splat!", спродюсированный их давним коллегой Бобом Эзрином, будет выпущен в самых разных форматах, включая двойной черный винил, двойной прозрачный желтый винил, двойной фиолетовый винил и CD.

Также доступен ограниченный тираж бокс-сета, включающий двойной альбом и компакт-диск, три 10-дюймовых виниловых диска с записями, сделанными во время тура Purple 2024, и 7-дюймовый сингл с неальбомным треком Guinnesis. Альбом доступен для предварительного заказа уже сейчас.

Европейское турне Deep Purple начнется в июне, концерты в Северной Америке запланированы на август и сентябрь. Далее следуют европейские концерты, кульминацией которых станет серия концертов в Великобритании в ноябре.

Альбом 'Splat!' выйдет 3 июля.

Deep Purple: Splat! трек-лист винилового альбома:

Arrogant Boy

Diablo

The Rider

The Lunatic

Side B

The Only Horse In Town

Sacred Land

The Beating Of Wings

Side C