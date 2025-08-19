Как Deep Purple создали Smoke on the Water. История песни

Посыпались искры, и всем пришлось уйти. Я отстал от группы и вернулся в здание, чтобы найти их. Внутри было пусто, но как только я вышел, что-то взорвалось, и — вжух! — всё здание охватило пламя.

Мы сидели в баре нашего отеля в паре кварталов от нас и смотрели, как клубы чёрного дыма превращают прекрасное старое казино в обугленные дрова. Пару дней спустя я осознал, что, просыпаясь, громко произнес в комнате фразу «дым над водой». Позже, после того как гитарист Ричи Блэкмор придумал среднетемповый рифф, я предложил назвать песню «Дым над водой» о том, что с нами случилось.

Есть замечательная фотография певца Иэна Гиллана с открытым блокнотом и написанными первыми двумя куплетами. Я сидел напротив него и слушал гитару Ричи в наушниках. Мы с Иэном обменивались идеями текста, и песня родилась минут через пятнадцать. Она получилась такой, будто мы записывали её в дневник, начиная так: «Мы все приехали в Монтрё, на берег Женевского озера». «Funky Claude» — это Клод Нобс, основатель джазового фестиваля, прекрасный человек, который бегал, «вытаскивая детей», пока его мир горел в огне.

Монтрё всегда был для нас особенным местом из-за того, что там произошло. В последний раз, когда мы были там, на берегу озера висели таблички с надписью «Курение на воде запрещено», а четыре струи дыма выпускали над водой, пока мы играли. Это было очень трогательно, но я никогда не устаю играть эту песню. Кто-то однажды сказал, что это как кнопка, на которую нужно нажать, чтобы свести публику с ума».