Стив Морс официально ушел из Deep Purple

«Стив Морс покидает группу после того, как играл с нами более четверти века. Личные обстоятельства лишили Стива возможности придерживаться графика группы на 2022 год и далее. Нам будет очень не хватать Стива», - говорится в заявлении Deep Purple.
Несколько месяцев назад Стив Морс объявил, что вынужден сделать перерыв в своей гастрольной деятельности с Deep Purple, чтобы заботиться о своей жене Джанин, которая борется с раком.
«Прошлой осенью я внезапно покинул рекорд-сессию с Deep Purple в Германии, так как у моей жены был медицинский кризис. Спустя год мы учимся принимать агрессивный рак 4 стадии и химиотерапию до конца ее жизни. Мы оба скучаем по концертам, но я просто не могу отправиться в длительные или далекие туры, так как дома все может измениться очень быстро. Я буду скучать по всем участникам группы, но то, что я стал помощником и защитником Джанин, изменило многие ключевые моменты», - рассказывает Стив Морс.
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