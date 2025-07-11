Zivert спела любви «Гудбай»

Zivert ставит планку «Один процент» сомнений, чтобы ее не любить Певица Zivert выпустила новую песню «Один процент» (слушать песню). «Чтобы начать, нужно начать. Всё намного проще, чем хотят все показать, в жизни изюм, но никак не в...

Zivert высмеяла мужчин а-ля «Кавалер-Револьвер» Певица Zivert (Юлия Зиверт) выпустила новую песню «Кавалер-Револьвер» (слушать песню). «Медленно тает в тумане блондин. Он попросил ему жизнь посвятить. Мэн танцевать не умел, но очень...

Zivert советует выбирать себя в песне «Эгоистка» Певица Юлия Zivert выпустила новую песню «Эгоистка» (слушать песню). В песне, которую Юлия Зиверт подарила себе на день рождения, отмечаемый 28 ноября, она рассуждает о...

Юлия Zivert: «Я вернулась и еду отдавать долги народу!» Певица Юлия Zivert заявила о возобновлении концертов. Стартовой точкой стало выступление в Открытой... Триумфальное возвращение Юлии Zivert состоялось 2 сентября в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио»....