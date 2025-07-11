Zivert спела любви «Гудбай»

«Гудбай! И слёзы на глазах блестят как никогда, И нет прекрасней в мире сердец, Что нас любили», - поет Юлия.
«Первый раз в жизни нет ни единой капли сомнения… волнения о том, понравится ли песня людям… В абсолютном потоке она пришла к нам. Пришла через нас. Потому что так должно было случиться, потому что просто была нужна на земле. При написании, при исполнении, каждый раз в моих глаз были какие-то божественно очищающие слезы... Никогда прежде я не чувствовала, что сделала что-то настолько важное для людей… Пожалуйста, помните о самом ценном в жизни, пока не стало слишком поздно», — рассказала Zivert.
«А уже 12 июля мы будем петь ее всем стадионом!», - добавила Зиверт и поделилась ощущениями от своего первого в жизни стадионного концерта на ВТБ-Арене с солдаутом.
«Вначале подумала, выложу просто в сториз новость о солдауте... А потом сижу, думаю, да какого черта скромничаю. Эта маленькая девочка Юля, которая с самого раннего детства мечтала стать большой артисткой, сегодня собрала SOLD OUT на своём первом в жизни стадионе (она что-то знала уже тогда). Хочу запомнить это утро навсегда... Когда проснулась и во всех своих рабочих чатах увидела один заветный скрин «билетов больше нет». `1 `Спасибо каждому человеку за то, что купил билет на моё первое режиссерское шоу... Словами не передать, как для меня это важно... Вы знаете, я сумасшедший фанатик своего дела. Но самое большое счастье моей жизни, что рядом со мной творят эту историю такие же абсолютные крэйзи фанатики: герои, спартанцы, терминаторы. Команда, которая сейчас собралась, хочу чтоб вы знали: это - золотой состав!!! Больше и просить не о чем.. Всё сложилось. Все паззлы сошлись идеально! Финишная прямая. Да пребудет с нами сила! 12 июля сотворим историю», - написала Юлия в соцсетях.
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