Zivert советует выбирать себя в песне «Эгоистка»

В песне, которую Юлия Зиверт подарила себе на день рождения, отмечаемый 28 ноября, она рассуждает о необходимости полюбить себя, несмотря на кривотолки окружающих.
«Всё еще считаю самым важным просто и честно оставаться собой и любить себя вместе с каждым своим ребром, что шире, вашего стандарта красоты, и жизнь эту выпивать жадно и до последней капли, даже если нет мужа. Просто потому что она моя. Эта жизнь. Моя и только моя. и она живется не вокруг меня. Она живется для меня - так же как и ваша, для каждого из вас. Так что пользуйтесь правильным материалом, дорогие скульпторы», - написала Юлия в соцсетях.
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