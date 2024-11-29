Zivert советует выбирать себя в песне «Эгоистка»

Триумфальное возвращение Юлии Zivert состоялось 2 сентября в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио»....

Триумфальное возвращение Юлии Zivert состоялось 2 сентября в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио»....

Певица Юлия Zivert заявила о возобновлении концертов. Стартовой точкой стало выступление в Открытой...

Певица Юлия Zivert заявила о возобновлении концертов. Стартовой точкой стало выступление в Открытой...

Песня написана от лица девушки, которая не хочет серьезных отношений, способных причинить ей боль...

Песня написана от лица девушки, которая не хочет серьезных отношений, способных причинить ей боль...

Zivert (Юлия Зиверт) выпустила документальный фильм «В мире веселых» о записи своего нового альбома...

Zivert (Юлия Зиверт) выпустила документальный фильм «В мире веселых» о записи своего нового альбома...

Ладно, я-то застал эти хиты в самом их расцвете, и слушал их многократно (даже поневоле). Но...

Ладно, я-то застал эти хиты в самом их расцвете, и слушал их многократно (даже поневоле). Но...

МТС Лейбл выпустил спецпроект с ностальгическим названием «1993% хитов», поскольку он посвящен 30-...

МТС Лейбл выпустил спецпроект с ностальгическим названием «1993% хитов», поскольку он посвящен 30-...

Сергей Приказчиков и его родственники во время грандиозного концерта группы «Pizza» в «Crocus City...