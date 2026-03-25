Zivert обошла Басту и стала самой популярной артисткой в России

«Музыкальный индекс BandLink» — новый аналитический инструмент для измерения интереса жителей России к локальным и зарубежным исполнителям. Он обновляется по понедельникам и доступен всем пользователям в одноименном разделе сервиса для артистов BandLink. Индекс еженедельно фиксирует интерес жителей России примерно к 35 тысячам локальных и зарубежных исполнителей, а самые популярные из них формируют топ-1000 каждую неделю.

На протяжении всего времени наблюдений за Индексом с декабря 2025 года Zivert стабильно удерживалась в топ-10 списка. Однако на неделе с 16 по 22 марта артистка совершила рывок: поднялась с 3-го на 1-е место, набрав 678,6 балла — на 92,9 больше, чем неделей ранее. В то же время количество уникальных слушателей в стримингах выросло на 13% по отношению к неделе с 9 по 15 марта. Это позволило Zivert впервые опередить Басту, который лидировал с момента запуска Индекса в конце прошлого года.

Дополнительный интерес к артистке привлёк выход нового сингла «Слёзы» — ремейка культового хита Децла, ставшего гимном поколения 2000-х. Трек объединил сразу несколько артистов: в записи также участвовали музыкант и клипмейкер Vonamour, продюсер Lyriq и солистка группы «Очки и кольца» Ева Авакян. Идея родилась после того, как Vonamour наткнулся на вирусное видео с песней Децла в соцсетях и записал свой набросок, который позже трансформировался в полноценный ремейк.

Интерес к релизу потянул за собой вверх и соавтора трека — Vonamour стремительно взлетел в топе. Число его слушателей на стримингах всего за неделю увеличилось на 267%, а в «Музыкальном индексе BandLink» артист поднялся на 828 строчек и закрепился в статусе фрешмена русской поп-музыки.

На динамику позиции Zivert в Индексе повлияли и интернет-запросы о певице. Артистка готовится повторить своё шоу в Санкт-Петербурге 3 октября и привлекает к нему интерес. Также дополнительное внимание к Zivert поддерживает участие в предстоящих музыкальных премиях.

«Музыкальный индекс BandLink» учитывает все эти факторы: он формируется на основе прослушиваний в стриминговых сервисах (Яндекс Музыка, КИОН Музыка и др.) с учетом данных BandLink, а также интереса вне стриминга — посещений крупнейших билетных сервисов и сайтов с материалами об артистах. Кроме того, Индекс учитывает агрегированную и обезличенную статистику Поиска, Яндекс Браузера и Google.