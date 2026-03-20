Кирилл Туриченко воспел «Плохую девочку»

История, в которой каждая женщина узнает себя, услышит, что чувствует и не всегда готова сказать, трек-настроение, прекрасный весенний подарок от любимого артиста.

Новая песня Кирилла Туриченко - о переоценке ценностей, когда сердце разбито. Она о жестокости современного мира и об одиночестве. Женщине, которая разочаровалась в любви, приходится надевать маску эгоизма. Это противоречит её природе, но только так она может уберечь своё сердце от разочарований.



Каждая фраза песни «Плохая девочка», как напоминание о внутренней силе женщины. «Теперь вместо кольца ты выбираешь свободу», «Все желания свои ты исполнишь сама», «Миру придётся тебя уважать, ты больше не ангел, чтобы всем всё прощать» – Кирилл Туриченко в своей авторской композиции вновь показал глубокое понимание женской психологии и чувств. С особой тонкостью артист передаёт многообразие женских состояний, переживаний и внутренней боли.

Кирилл Туриченко –певец, актер и телеведущий, артист, покоривший сердца миллионов телезрителей. Он начинал карьеру 10 лет назад в театре Музыкальной комедии, играл драматические и комедийные роли в ведущих постановках. Культовый проект «Маска» раскрыл Кирилла Туриченко как сольного артиста – его трепетный Носорог навсегда влюбил в себя зрителей. Один из победителей второго сезона шоу «Аватар», участник «Шоумаскгоон» и «Фактор страха» на НТВ. Был в жюри проектов «Маска», «Аватар» и «Суперстар». Обладатель премий МУЗ ТВ и RU.TV, в том числе как сольный исполнитель. С 2013 года – солист группы «Иванушки Int» – артист, вдохнувший в коллектив вторую жизнь.