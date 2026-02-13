Кирилл Туриченко уверяет: «Я тебя никогда никому не отдам»

«Я тебя никогда никому не отдам» была написана на последних месяцах беременности супруги артиста. Это не просто песня, это концентрация любви, нежности и трепета по отношению к любимой женщине и малышу, очень личная история для влюблённых.

«Это напоминание для каждого: мы ищем любовь, мы ждём того самого человека, который принесёт свет в нашу жизнь, который обогреет душу и подарит смысл. Полюбить, испытать взаимные чувства – самое прекрасное, что может случиться с нами. Цените того, кто рядом, оберегайте его – вдвоём вы сумеете всё», - сообщает пресс-релиз.



Кирилл Туриченко

Поклонники ждали премьеру ко Дню Всех Влюблённых от Кирилла Туриченко. В песня «Я тебя никому никогда не отдам» в полной мере раскрывается потрясающий бархатный тембр артиста.