Состояние здоровья Селин Дион улучшилось

Канадская певица отмечает свое 58-летие, и ее преданные поклонники с нетерпением ждали официального объявления. Селин Дион не давала полноценных концертов с начала пандемии, но поклонники надеются, что она намекает на возвращение, после того как по всему Парижу были замечены загадочные плакаты с текстами ее песен и их названиями. У певицы диагностировали синдром ригидности мышц, и ей пришлось в кратчайшие сроки отменить несколько запланированных выступлений в 2022 году после этой печальной новости.



Это заболевание поражает от одного до двух человек из миллиона и представляет собой прогрессирующее неврологическое расстройство. Оно вызывает всё более сильную мышечную скованность и спазмы, и, к сожалению, у Селин это затронуло и голосовые связки.

Предполагается, что при возвращении на сцену Селин будет исполнять свои классические хиты сидя на стуле, чтобы избежать каких-либо проблем. Сообщается, что Селин планирует провести серию из 10 концертов, по два в неделю, на арене La Defense в Париже.

Певица, известная по хиту «My Heart Will Go On», регулярно рассказывала о своем состоянии с тех пор, как сообщила об этом. Синдром ригидности мышц часто ошибочно диагностируется как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона или фибромиалгия. Это связано с тем, что он может вызывать схожие симптомы.

В 2024 году появились тревожные кадры, на которых певица лежит на кровати и страдает от судорог. В сценах из ее шоу "I Am: CelineDion" звезда была запечатлена со слезами на глазах.

В интервью BBC в 2024 году обладательница премии «Грэмми» также рассказала, как много лет боролась с симптомами до постановки диагноза. Она призналась, что иногда ей приходилось просить своих музыкантов менять тональность некоторых песен для выступлений.

Но год спустя Селин предстала в гораздо более прекрасном состоянии. В День благодарения 2025 года артистка опубликовала видео для своих подписчиков, напомнив им «замедлиться» и выразить благодарность.

Аналогичные пожелания прозвучали и в канун Нового года . В видеоролике в том же духе Селин выглядела потрясающе в кремовом костюме. Перед тем как послать воздушный поцелуй в камеру, икона сказала: «Пусть 2026 год принесет мир вашему сердцу, свет вашему пути и пространство для мечтаний. С Новым годом, от меня вам».

Ранее она хвалила своих 15-летних сыновей, называя их своей главной опорой. Она также призналась, что установила в доме кнопки экстренного вызова на случай чрезвычайной ситуации. В интервью журналу People она сказала: «У нас дома есть тревожные кнопки, и они знают, как меня успокоить».

«Идея рассказать им об этом и показать им это заключалась не в том, чтобы их напугать. А в том, чтобы они знали: „Я ваша мама, и это моя ответственность. Вы достаточно взрослые, чтобы понимать, что мне может понадобиться ваша помощь“».