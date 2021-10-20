Селин Дион отменила все концерты

Селин Дион выпустила первый за 6 лет альбом «Courage» Селин Дион выпустила полноценный англоязычный студийный альбом «Courage» впервые за шесть лет (слушать альбом). В него вошли 20 композиций, в том числе выпущенные ранее в виде синглов «Flying On My Own», «Imperfections», «Lying Down» и заглавный трек «Courage». Авторами песни «Lying Down» выступили Дэвид Гетта и Сиа.







- Я думаю, что всегда была храброй, - объяснила название альбома в одном из интервью Селин. – Надеюсь, это не слишком претенциозно, но я всегда это подчеркивала. Но сейчас я чувствую, что у меня больше ответственности, чем когда-либо раньше, и это определенно та часть моей жизни,...

Селин Дион вынуждена отменять концерты Селин Дион отменила два концерта из-за проблем с горлом. Выступления должны были пройти в Монреале 4 и 5 октября 2019 года в рамках мирового тура Courage, теперь они перенесены на 18 и 19 февраля 2020-го. Об этом сообщается на официальной страничке артистки в фейсбуке, пишет Intermedia.







- Для меня гораздо тяжелее откладывать концерт, чем провести его, и я прошу прощения, что разочаровываю вас. У нас было невероятно прекрасное начало тура в Квебеке, и я очень ждала выступлений в Монреале. Когда я пою для вас, я всегда отдаю всё, что у меня есть...

Celine Dion показала 3 песни и начала тур Courage Селин Дион возвращается. Сегодня она показала обложку Courage, своего первого англоязычного альбома за шесть лет, и выпустила три новые песни (слушать песни). Песня «Imperfections», написанная в соавторстве с LAUV и продюсером Dallas K, - самая современно звучащая песня живой легенды за последние годы. «Я пытаюсь отдать все себя вам, но прежде чем я могу дать это, у меня есть части себя, которые я пытаюсь потерять», - поет она над синтезаторами в среднем темпе.







Здесь есть мгновенно запоминающийся припев о саморефлексии.



«У меня есть свои недостатки, у меня есть свой собственный набор шрамов, которые нужно скрывать, - поясняет Селин Дион...

Подобрана актриса на роль Celine Dion в байопике Известная французская актриса Валери Лемерсье сыграет главную роль и станет режиссёром биографической драмы «Сила любви» («The Power Of Love») о знаменитой канадской певице Селин Дион. Бюджет фильма составит около 23 миллионов евро, что является весьма солидной суммой для европейского кино. Продюсеры утверждают, что заручились полной поддержкой певицы и правом на использование её песен, пишет kinobusiness.com.



Селин Дион



Картина расскажет о жизни Селин Дион с 1960-х годов до наших дней и отношениях её с менеджером и покойным мужем Рене Анжелилом. Пик популярности левицы пришёлся на 90-е годы, когда она стала мировой суперзвездой и исполнила песню в самом кассовом фильме...