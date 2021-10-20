Селин Дион отменила все концерты

В частности, из за сильнейших мышечных спазмов у певицы были отложены на неопределенный срок шоу-открытие ее новой программы в Лас-Вегасе и все ее выступления с 5 по 20 ноября 2021 года и с 19 января по 5 февраля 2022 года. Деньги за билеты зрителям вернули.
«Мое сердце разбито, - написала Селин Дион в твитере. - Моя команда и я работали над нашим новым шоу в течение последних восьми месяцев, и то, что я не смогу запустить [шоу] в ноябре, расстраивает меня до глубины души. Теперь мне нужно сосредоточиться на том, чтобы поправиться... Я хочу пережить это как можно скорее».
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