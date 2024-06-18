Селин Дион даст 2 млн долларов на исследования аутоиммунных заболеваний

Благодаря этому финансированию Фонд Селин Дион создаст кафедру аутоиммунной неврологии, финансируемую Фондом Селин Дион, а доктор медицинских наук Аманда Пике, директор программы аутоиммунной неврологии в медицинском кампусе Аншутца Университета Колорадо, будет назначена первым заведующим кафедрой.



Celine Dion

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Этот «значительный подарок», говорится в заявлении, обеспечит финансовую поддержку студентов, расходы на исследования, участие в конференциях, разработку учебных программ и других инициатив, приоритетных для Пике, а также усилит внимание специалиста к переводческим исследованиям.

Селин Дион, у которой в 2022 году было диагностировано редкое аутоиммунное и неврологическое заболевание «синдром жесткой личности», объявила о финансовой поддержке во время премьеры документального фильма «Я: Селин Дион».