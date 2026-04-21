Опубликована редкая неизданная запись Принса

В только что выпущенной версии, изданной лейблами NPG Records и Legacy Recordings, представлена ​​оригинальная запись фортепианной баллады в исполнении Принса, которую он сам написал, спродюсировал и исполнил. Трек был впервые записан в Пейсли-Парке в ноябре 1991 года, но до настоящего времени оставался неизданным.

Версия песни «With This Tear» в исполнении Дион вошла в её одноимённый альбом 1992 года, став одним из нескольких случаев, когда Принс предоставлял материал другим исполнителям, оставляя свои собственные записи в архиве. Его оригинальная версия предлагает более минималистичную интерпретацию песни, в которой на первый план выходит его вокал и фортепианная аранжировка.

Недавно выпущенная запись была обновлена ​​и сведена номинированным на премию «Грэмми» продюсером Крисом Джеймсом, который ранее работал над несколькими проектами, связанными с Принсом. Релиз является частью более масштабной инициативы Фонда Принса по дальнейшему открытию обширного архива неизданного материала артиста.



Примечательно, что трек вышел как раз накануне 10-й годовщины смерти Принса. После его кончины в 2016 году непрерывный поток архивных релизов — включая делюкс-издания, записи из архивов и ранее не публиковавшиеся коллаборации — помог поддерживать его присутствие в современном музыкальном диалоге, одновременно предлагая более глубокое понимание его плодотворного творчества.

Песня «With This Tear» также отражает многолетнюю роль Принса как автора песен для других исполнителей. На протяжении своей карьеры он писал и продюсировал песни, которые записывали самые разные артисты, часто создавая композиции, которые приобретали новые формы, выходящие за рамки его собственного каталога.

Релиз состоялся на фоне возросшего в последние годы интереса к архиву Принса. В 2024 году в сети появилась демо-версия «Baby Doll», ранее не издававшейся совместной работы Принса и Кайли Миноуг, что подчеркнуло глубину материала, сохранившегося в архиве.

Хотя подробности о потенциальном более масштабном проекте по созданию хранилища официально не подтверждены, имеются сообщения о том, что в будущем могут появиться дополнительные архивные материалы.