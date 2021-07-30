Вышел ранее не издававшийся альбом Принса «Welcome 2 America»

Это уникальная возможность для поклонников музыканта по всему миру познакомиться с хранившимися в архиве, ранее не издававшимися записями. Записанный в 2010 году альбом предварительно планировалось выпустить в 2011 году, вероятно, как продолжение 20Ten и в связи с туром Welcome 2 America Tour, который проходил с декабря 2010 года по май 2011 года. В то время альбом был заброшен по неизвестным причинам. Если бы он был выпущен в то время, это был бы 36-й полноформатный студийный альбом Принса.

Посмертный релиз использует то, что считается окончательной конфигурацией альбома. В отличие от некоторых предыдущих выпусков The Prince Estate, не было технической необходимости делать новые миксы песен. Делюкс-издание альбома включает в себя Blu-Ray видео с выступления 28 апреля 2011 года: Форум: Инглвуд, Калифорния, США во время тура Welcome 2 America Tour (часть "Twenty One Nite Stand" в Калифорнии).



Prince - Welcome 2 America

«Это по умолчанию главный альбом недели. Представляете, целый невыпущенный Бог знает почему посмертный альбом Принса в зените таланта и радикализма в 2010 году? Ну это как неизвестный альбом Queen, например. Порвать и убить за такое. Делюкса пока в доступе нет, но 12 песен - это роскошь и нега. Принс реально очень хорош. Он вдохновляется ретро-саундом фанка и джаза 70-х, поскольку основой послужила сессия в Пейсли-парке с новой ритм-секцией из басиста Таля Уилкенфельда и барабанщика Криса Коулмана. Все в одном настроении. А потом Принс наложил свои ёрнические тексты про одурманенных потребителей, подражателей селебрити, айфон-наркоманов, жадных мегакорпорации, все эти американские ценности для телепузиков - и все волшебным образом преобразилось. А еще появились бэковые хоры, в духе античных трагедий отвечающие на вопросы Принса, разрозненные звуки фано, какие-то резкие гитарные риффы. Это такой личный концептуальный альбом Принса, который доставляет удовольствие от прослушивания, не вникая в слова. Настолько тут все грандиозно сыграно и сведено, с толикой ретро. Это деликатес, не трогайте его грязными руками», - считает музыкальный критик Гуру Кен.

Основная часть альбома была записана артистом с Крисом Коулманом и Талем Уилкенфельдом за несколько дней записи в студии Paisley Park Studios (Чанхассен, Миннесота, США) с 10 марта по 19 марта 2010 года. Дополнительные записи с Шелб, Лив Варфилд, Элизой Диз и Моррис Хейс проходили весной и следующим летом. Предполагается, что Black Muse были записаны примерно в то же время, но неясно, планировалось ли это когда-либо для включения в альбом.

Выпущенная версия была построена из трех эталонных компакт-дисков, найденных The Prince Estate в 2019 году, каждый из которых содержит разные конфигурации альбома. Моррису Хейсу было поручено составить окончательный треклист из этих трех дисков. Официальная версия аналогична одной из конфигураций, в которую также включены Cause And Effect. Было решено не сохранять эту песню для окончательной версии, потому что она была прикреплена к альбому 20Ten (Принс цитирует названия из этого альбома в текстах).

«Welcome 2 America» издается на CD и виниле 2LP, но делюкс-издание с четырьмя дисками объединяет CD, 2LP и blu-ray в упаковке большого формата.