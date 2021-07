Вышел ранее не издававшийся альбом Принса «Welcome 2 America»

Мемуары американского певца Принса (1958-2016) выйдут в свет 29 октября 2019 года.

Как сообщило в понедельник агентство Associated Press, автобиографическая книга под названием The Beautiful Ones - у музыканта есть одноименная популярная композиция - будет насчитывать 288 страниц, из которых более 50 - рукописные.



Автобиография будет дополнена черновиками песен, а также фотографиями Принса, которые ранее не публиковались. Предисловие к книге написал обозреватель журнала The New Yorker Дэн Пипенбринг, с которым сотрудничал исполнитель.



