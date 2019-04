Мемуары Принса выйдет в октябре

Как сообщило в понедельник агентство Associated Press, автобиографическая книга под названием The Beautiful Ones - у музыканта есть одноименная популярная композиция - будет насчитывать 288 страниц, из которых более 50 - рукописные.

Автобиография будет дополнена черновиками песен, а также фотографиями Принса, которые ранее не публиковались. Предисловие к книге написал обозреватель журнала The New Yorker Дэн Пипенбринг, с которым сотрудничал исполнитель.



Prince - Piano&A Microphone 1983.

"Это глубоко личная история о том, как мальчик по имени Принс Роджерс Нельсон стал тем Принсом, которого мы знаем", - отметили представители издательского дома Random House, который выпустит книгу. Автобиография расскажет о "поиске уникального творческого стиля музыканта, который принес ему славу", добавили они.

По словам редактора Криса Джексона, "мемуары станут настоящим сокровищем не только для поклонников Принса, но и для всех, кто хочет понять, как один из самых великих артистов современности работал над своим главным произведением - самим собой".

Принс, по версии журнала "Роллинг стоун", занимает 33-е место в списке "100 величайших гитаристов всех времен". Продажи его альбомов по всему миру превышают 100 млн копий. Музыкант - семикратный обладатель премии Grammy (1985 - трижды, 1987, 2005 - дважды, 2008), а также лауреат премий "Оскар" (1985) и "Золотой глобус" (2007). Его имя занесено в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы музыки ритм-энд-блюз.

Принс скончался 21 апреля 2016 года в результате передозировки обезболивающими лекарствами.