Shortparis показал «Зов озера»

Это первый студийный альбом после релиза 2019 года «Так закалялась сталь». Ранее песни «КоКоКо / Cтруктуры не выходят на улицы» и «Говорит Москва» выходили синглами. Всего в альбом вошло 11 песен, релиз выпущен на Universal Music.







Shortparis



«Еще один студийный альбом буйной и претенциозной (если не жеманной) группы, высокий тенор солиста которой делит на фанатов и плюющихся с первой же ноты. У них прекрасные яркие шоу на концертах в духе старого «АВИА», и поклонники давно просят