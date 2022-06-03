Shortparis показал «Зов озера»

Альбом представляет собой сопровождение спектакля «Берегите ваши лица» Саввы Савельева, который добавил к поэзии Андрея Вознесенского музыкальные номера, созданные силами группы Shortparis, премьера которого состоялась в «Гоголь-центре» в мае этого года.
«Shortparis снова радуют нас нетривиальной формой и гипнотическим содержанием «Зова озера», держат в напряжении от первой до последней ноты своего нового творения, и мы непременно достигаем катарсиса вместе с лирическим героем под бурные и продолжительные аплодисменты зала», - говорится в описании релиза.
Вознесенский использует перечисление имен жертв фашизма с упоминанием дат их рождения, и в исполнении Shortparis это производит трагическое впечатление.
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