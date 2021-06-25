Shortparis выпустил альбом «Яблонный сад»

Это первый студийный альбом после релиза 2019 года «Так закалялась сталь». Ранее песни «КоКоКо / Cтруктуры не выходят на улицы» и «Говорит Москва» выходили синглами. Всего в альбом вошло 11 песен, релиз выпущен на Universal Music.
«Еще один студийный альбом буйной и претенциозной (если не жеманной) группы, высокий тенор солиста которой делит на фанатов и плюющихся с первой же ноты. У них прекрасные яркие шоу на концертах в духе старого «АВИА», и поклонники давно просят хоть как-нибудь перенести это на их вымученные и худосочные студийники. Но они же не слышат, насколько грязен и неуклюж их концертный саунд. Кажется, в «Яблонном саде» (Господи, это не опечатка, это привычная для них графомания!) Николаю Комягину удалось за счет более плотного звука приблизиться к тоталитарной анархичности концертов без грязи. Вслушиваться в тексты песен смысла нет — это современные художники, нарисуют загогулину на белом фоне, и готовы часами вешать лапшу на уши про затаенный смысл загогулины. Комягин интересен яркими мелодиями, которые он тонким слоем размазывает на весь альбом. Если к его высокому голосу нет идиосинкразии, то можно послушать релиз, и парочку интересных треков для своего плейлиста все-таки найти», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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