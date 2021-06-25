Shortparis выпустил альбом «Яблонный сад»

Опубликовано пользователем

Группа Shortparis выпустила новый студийный альбом «Яблонный сад» (слушать альбом).

Это первый студийный альбом после релиза 2019 года «Так закалялась сталь». Ранее песни «КоКоКо / Cтруктуры не выходят на улицы» и «Говорит Москва» выходили синглами. Всего в альбом вошло 11 песен, релиз выпущен на Universal Music.

Shortparis
Shortparis

«Еще один студийный альбом буйной и претенциозной (если не жеманной) группы, высокий тенор солиста которой делит на фанатов и плюющихся с первой же ноты. У них прекрасные яркие шоу на концертах в духе старого «АВИА», и поклонники давно просят хоть как-нибудь перенести это на их вымученные и худосочные студийники. Но они же не слышат, насколько грязен и неуклюж их концертный саунд. Кажется, в «Яблонном саде» (Господи, это не опечатка, это привычная для них графомания!) Николаю Комягину удалось за счет более плотного звука приблизиться к тоталитарной анархичности концертов без грязи. Вслушиваться в тексты песен смысла нет — это современные художники, нарисуют загогулину на белом фоне, и готовы часами вешать лапшу на уши про затаенный смысл загогулины. Комягин интересен яркими мелодиями, которые он тонким слоем размазывает на весь альбом. Если к его высокому голосу нет идиосинкразии, то можно послушать релиз, и парочку интересных треков для своего плейлиста все-таки найти», - считает музыкальный критик Гуру Кен.

Быстрый поиск: 