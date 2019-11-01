Shortparis выпустил новый альбом «Так закалялась сталь»

Альбом стал третьим в дискографии команды, и вышел через два года после релиза «Пасха». В новый альбом вошли девять треков, в том числе уже известные поклонникам «Страшно» и «Стыд». Пластинку предваряет извлечение из манифеста коммунистической партии.

- «Так закалялась сталь» – композиция из девяти разнородных частей. Релиз выстроен как движение от глянцевых форм к протесту, лишь иллюзорно возможному внутри поп-культуры, – прокомментировали премьеру музыканты.

Начинается все с «Нелюбви» с рефренами про молодость, которая хотела знать, затем идет «Поломало» с ассонансом «мало-помалу». В середине пластинки – уже знакомые «Стыд» и «Страшно» (с отличными клипами!), а также концертный хит «Отвечай за слова». Цепляющая песня «Ножевой» и бескомпромиссная «Жизнь за царя» – пролог к заглавному треку альбома «Так закалялась сталь». Заканчивается пластинка пятиминутной кодой с депрессивным неймингом «Только хуже стало».



Shortparis - «Так закалялась сталь»

Презентации альбома пройдут в петербургском СК «Юбилейный» 16 ноября и в московском Adrenaline Stadium 21 ноября 2019 года.

Shortparis — это Николай Комягин (вокал), Александр Ионин (гитара, бас-гитара, баян), Данила Холодков (барабаны, перкуссия, бэк-вокал), Павел Лесников (барабаны, сэмплирование) и Александр Гальянов (гитара, клавишные, бэк-вокал). Группа была создана в 2012 году в Петербурге. Свой стиль (по крайней мере, на странице в соцсети «ВКонтакте») музыканты определяют как «avant-pop / experimental». Живые выступления группы больше похожи на перфомансы.