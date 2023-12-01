Shortparis выпустил альбом «Гроздья гнева»

Зашифрованный в названии смысл - отсылка к социальному кризису во Франции, начало которому дали протестные выступления леворадикальных студентов. Бунт, вылившийся в демонстрации, массовые беспорядки и почти 10-миллионную всеобщую забастовку, сопровождался громкими лозунгами, в том числе в виде граффити, на одном из которых присутствует фраза «структуры не выходят на улицы».



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