Shortparis выпустил альбом «Гроздья гнева»

Мини-альбом «Гроздья гнева» состоит из 5 треков. Над этой пластинкой группа работала последние несколько месяцев, сообщили агентству Intermedia в пресс-службе Shortparis.
«Это обновленный панк в стиле темной эстетской тревожности, симбиоз недосказанности, боль и исцеление. В меру жесткий, в меру жизненный, но скорее привычно драматичный», - говорится в описании релиза Shortparis.
Свое название альбом «Гроздья гнева» получил в честь романа Джона Стейнбека. В альбом вошли также песни «Хоровой кружок», «Мао. Красная песня», «Бразилия» и фокус-трек «Муж начальницы».
«Все эти песни связывает новый звук, стиль вокала солиста Николая Комягина, - говорят представители коллектива. - Новый альбом выстроен на движении к протесту, при этом не теряя привычные элементы повседневности, что отсылает нас к предыдущим работам Shortparis — многогранным и сложным в образах».
Комменты