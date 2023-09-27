Anna Asti займется делами Лолиты и ST

Певица обращается к бывшему возлюбленному с посланием о том, что все их совместные фото давно «не в архиве, а в корзине», и она больше не ходит по тем барам, где они вместе тусили. А он пьет и подкатывает к девушкам того же типажа, что она, но это лишь мираж.

