Anna Asti займется делами Лолиты и ST

Генеральным директором Fenix Music стал Сергей Красненко, ранее занимавший пост коммерческого директора в Universal Music Group. Название компании, очевидно, отсылает к дебютному альбому артистки — «Феникс» (2022) и одноименной песне из него.
«Команда — это то, что делает тебя сильнее, а твой талант ярче! Я безумно благодарна профессионалам, а теперь уже партнерам, с которыми мне посчастливилось работать на протяжении всего этого времени и создать этот лейбл», — призналась Анна.
Подписантами организации стали Лолита, Коста Лакоста, ST, Shortpаris, RSAC, «Щенки», Найк Борзов и другие музыканты, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу компании. Концепция лейбла описывается как «Нет предела невозможному».
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