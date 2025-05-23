Anna Asti спела о странностях любви песню «Гроза»

После успешного старта сингла «Высшие силы», Anna Asti продолжает удивлять слушателей новой музыкой в свежем нестандартном звуке.

В треке «Гроза» передано уникальное звучание, балансирующее на грани драмы и энергетики, что подчеркивает особый стиль певицы. Это очень личный и чувственный сингл, который цепляет слушателя своей искренностью и откровенностью, обнажая самые потаенные эмоции, запрятанные глубоко внутри.



Anna Asti

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Вот что рассказывает сама Anna Asti о треке:

«Моя новая песня «Гроза» — это не просто песня о любви; это искреннее признание в том, как сложно порой отпустить человека, который становится частью твоей души. В песне подчеркивается мощь и сложность любви: «Твоя любовь — странная, рваная, жгучая», что отражает её яркость и, в то же время, болезненность».

«Гроза» демонстрирует результат глубокого самоанализа и искренних эмоций, которые найдут отклик у каждого, кто когда-либо терял себя в любви. Трек раскрывает новую грань грядущего альбома «Высшие силы», обещая сделать его самым откровенным и зрелым в карьере артистки.