Хит лета - «Кухни», голос лета - Ваня Дмитриенко, альбом лета - «Высшие силы»

Когда лето подходит к концу, хочется сохранить не только цифры и рейтинги, но и атмосферу прожитых моментов. Команда Звука уверена: лучше всего с этим справляется музыка.

Именно поэтому сервис собрал саундтреки прошедших трёх месяцев — от песен, звучавших на пляжах и вечеринках, до треков для утренних рассветов и вечеров с друзьями. А персональные подборки позволят каждому пользователю услышать, как звучало его собственное лето.

Звание «Голос лета» досталось Ване Дмитриенко — его песни звучали чаще других. Альбомом лета стала работа Anna Asti: релиз «Высшие силы» собрал самое большое количество прослушиваний. В тренде осталась и ностальгия: главным хитом сезона признана композиция «Кухни» группы «Бонд с кнопкой». А самым вирусным треком соцсетей оказался фит Kizaru и Icegergert — Fake ID.

Этим летом в Звуке звучала музыка для каждого момента — в сервисе для этого есть плейлисты под разные настроения. Звук выяснил, какие треки были в них особенно популярны. Так, хитом жарких вечеринок стал «Вип» от Uniqe, nkeeei, Artem Shilovets и Toxi$. Для солнечных ванн пользователи выбирали трек Solidnaya и Sakxra — «Пахнешь как». На дачных посиделках включали Артура Пирожкова с песней «Само Собой». Рассветы встречали под «Сериал» группы Сова, а знойные дни сопровождал Hamay от Ay Yola.

В рубрике «Выбор редакции» Звук отметил новую инди-звезду — Ульяну Мамушкину.