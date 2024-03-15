Kristina Si, Минаева, Amchi: Studio 21 и Звук поддержали взлетающих артистов

На сцене выступили: Kristina Si, Минаева, Наша Таня, Blizkey, Thomas Mraz, the Nia, Amchi, Afelia, Jimm, Arustamov, Baho Khabi.



Kristina Si

Закрытая презентация “ТруБит” от Studio 21 и Звука прошла 14 марта в пространстве Студио. На мероприятии музыканты впервые исполняли на сцене новые треки. Кроме того, они делились творческими планами, выстраивали коммуникацию с лейблами и медиа.

Studio 21 имеет большой опыт в проведении оффлайн-мероприятий — от закрытых вечеринок до организации собственной сцены на фестивалях. А для Звука такой концерт — часть стратегии работы с артистами и музыкальной индустрией.

В лайн-ап концерта “ТруБит” вошли самые разные исполнители: от близких Studio 21 Thomas Mraz, Kristina Si и Минаевой, –– до музыкантов, только начинающих путь. В их числе – певица Наша Таня, которая представила два новых трека — «Приснюсь» и «Лучший враг». Обе песни появятся на альбоме Eclectica, релиз которого запланирован на начало апреля.



Afelia — Алиса Стяжкова из группы Cream Soda

Новые релизы также презентовали Amchi, Thomas Mraz, Kristina Si и Afelia — Алиса Стяжкова из группы Cream Soda. Над ее новой песней «Мир панических атак» работал саунд-продюсер Osa, известный аудитории Studio 21 коллаборациями с Хаски, OG Buda, Saluki и Anikv. По его словам, трек получился наполненным с точки зрения смысла и сильным музыкально. Песня посвящена абьюзивным отношениям самой Алисы, после которых девушка полгода боролась с паническими атаками.



Thomas Mraz

Thomas Mraz исполнил трек «Химия», который, по его словам, не стоит ограничивать рамками какого-либо жанра. Песня призвана окунуть слушателя в атмосферу красоты и весны. Она посвящена теме любви и верности, которые, по мнению артиста, не пользуются должной популярностью в музыке. При этом лирические ноты в тексте подчеркивают идею о том, что любовь — это ещё и химия, которая необходима для счастья.

Завершал мероприятие электронный проект tvzf со DJ-сетом. Ведущей выступила Эвелина Малинкина, голос радиостанции Studio 21.

Фото: Misha Kyc и Александра Никольская