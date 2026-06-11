Андреа Бочелли, David Guetta и Megan Thee Stallion исполнят гимн чемпионата мира по футболу

Сегодня стартует чемпионат мира по футболу, который впервые пройдет с участием 48 сборных. Турнир 2026 года откроется встречей между командами Мексики и ЮАР на стадионе «Ацтека» в Мехико. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Перед матчем состоится церемония открытия, примерно за 90 минут до начала футбольного матча. Как сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), гимн турнира DNA исполнят итальянский оперный певец Андреа Бочелли, David Guetta, EJAE и Megan Thee Stallion. Кроме того, колумбийская певица Шакира и нигерийский музыкант Burna Boy представят неофициальный гимн соревнования Dai Dai.

Дэвид Гетта руководит в официальном гимне DNA (по-русски ДНК) постановкой, насыщенной танцами, и одновременно дает дополнительную мотивацию 48 командам-участницам, поскольку чемпионат мира по футболу — это «больше, чем просто игра». Этот глобальный проект стал результатом неожиданного сотрудничества итальянского тенора Андреа Бочелли, рэперши Megan Thee Stallion и EJAE, написавшей текст песни «DNA» на корейском языке.



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«Название песни „ДНК“ говорит само за себя, — сказал Бочелли в своем заявлении. - Футбол был в моей жизни столько, сколько я себя помню, и всегда будет занимать особое место в моем сердце. Приглашение исполнить гимн чемпионата мира по футболу FIFA и принять участие в церемонии открытия — это честь, которая глубоко меня трогает».

Выпуск песни «DNA» стал для исполнителя хита «Golden» своего рода завершением цикла, ведь он вспоминает свое пребывание в Сеуле во время чемпионата мира по футболу 2002 года.

«Это особенно значимо, потому что я смог написать текст песни на корейском языке — представлять Южную Корею на этой сцене — это такая честь, — добавил Ejae в своем заявлении. - Одно из моих любимых детских воспоминаний — это пребывание в Сеуле во время чемпионата мира 2002 года и то, как город объединился. Я никогда не забуду чувство, когда незнакомцы на улице обнимались и праздновали».

Все матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2026 начнутся 11 июня. Когда останутся две команды, финал чемпионата мира по футболу состоится в июле на стадионе MetLife в Нью-Джерси, где Мадонна, Шакира и BTS выступят в качестве хедлайнеров исторического шоу в перерыве матча.

В начале июня ФИФА выпустила свой официальный альбом, посвященный Чемпионату мира по футболу 2026 года , в записи которого приняли участие такие суперзвезды, как Анитта, Фьючер, Тайла, 21 Savage, Шакира, Бурна Бой, Дэдди Янки, Латто и многие другие.