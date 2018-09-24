Andrea Bocelli выпустил дуэт с сыном

Это первый альбом Андреа Бочелли за 14 лет. Работа целиком будет состоять из нового материала, релиз состоится 26 октября.

В новый альбом войдут дуэты Андреа Бочелли с такими исполнителями, как Эд Ширан, Дуа Липа, Джош Гробан, Аида Гарифуллина.

На данный момент Андреа Бочелли презентовал сингл «Fall On Me». Это дуэт Андреа и его сына Маттео. Эта композиция войдет в саундтрек анимационного фильма Disney «Щелкунчик и четыре королевства».

«Любой, кто является родителем, любой, кто осознает ответственность за то, что он является матерью или отцом, полностью поймет смысл этой композиции. «Fall On Me» - это первый дуэт смоим сыном Маттео Бочелли», - говорит маэстро.