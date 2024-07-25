Про Андреа Бочелли сняли документальный фильм

Картина режиссёра Козимы Спендер посвящена личной жизни и творчеству незрячего певца, включая малоизвестные подробности его биографии, а также закулисные сцены с участием его близких и друзей. Исполнительными продюсерами фильма выступили сам певец и его жена Вероника.



Andrea Bocelli

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Андреа Бочелли недавно отпраздновал 30-летие карьеры тремя концертами, которые прошли в Театре дель Силенцио в Тоскане. На празднике присутствовали звёзды классической музыки: Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Ланг Ланг, Аида Гарифуллина и Надин Сьерра.

Международный кинофестиваль в Торонто начнёт работу 5 сентября.