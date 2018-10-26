Bocelli выпустил альбом при участии Гарифуллиной и Ширана

Альбом вошли дуэты Андреа с известными исполнителями такими, как Эд Ширан, Дуа Липа, Джош Гробан, Аида Гарифуллина, а также дуэт с сыном Matteo Bocelli.

«Si» стал первым релизом музыканта за 14 лет.

«Это альбом, который очень напоминает меня; отражает мои чувства и ценности, в которые я верю и пытаюсь донести. Мы могли бы взять в качестве основной темы альбома образ человечества в вечном странствии и любовь, как движущую силу бытия, любовь, которая живет в мужестве и в памяти. Путешествие жизни ...», - написал Андреа.