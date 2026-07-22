Венсан Кассель ругается на съемочной площадке Charli XCX «Camera»

По сюжету ролика артист эффектно ловит пулю на съемочной площадке, однако цепочка комичных недоразумений мешает снять эту сцену. Сама Charli XCX эффектно восседает прямо на кинокамере.

Песня «Camera», считающаяся одной из самых личных на альбоме и отражающая любовь Чарли к актёрскому искусству, является четвёртым синглом с седьмого студийного альбома Charli xcx «Music, Fashion, Film». Занимая четвёртое место в альбоме, она передаёт внутренние мысли и размышления Чарли об актёрской профессии, о том, как она заставляет её чувствовать «что-то новое, неизведанное и что-то вроде насилия». Она также открывает дискуссию о внутреннем мире певицы, о том, как он может сосуществовать с более искусственной, но уникальной версией её самой.

Композиция войдет в седьмой студийный альбом исполнительницы под названием «Music, Fashion, Film», релиз которого состоится уже в эту пятницу, 24 июля.

Пластинка обещает привлечь внимание не только музыкальным материалом, но и звездным оформлением: на обложке альбома появятся культовый режиссер Мартин Скорсезе, дизайнер Марк Джейкобс и музыкант Джон Кейл.



Charli xcx

Всего лонгплей включит в себя 11 треков. Ранее певица уже выпустила синглы «Rock Music», «SS26» и «Wink Wink», к которым также были представлены клипы. Кроме того, известно, что финальная композиция альбома «No One Lasts Forever» записана при участии знаменитого режиссера Дэвида Кроненберга.