Charli XCX выпустила альбом из самоизоляции

Певица написала его в самоизоляции дома в Лос-Анджелесе. В пластинку «Как я себя чувствую», выпущенную лейблом Atlantic Records UK, вошло 11 треков, включая уже известный сингл «Forever».

— Для меня позитивное настроение неразрывно связано с творческим подходом, поэтому я решила использовать это время изоляции для создания нового альбома с нуля, — рассказывала певица о новой работе в апреле. — Характер этого альбома очень показателен для нынешнего времени, потому что я смогу использовать только те инструменты, которые у меня под рукой, для создания всей музыки, всех произведений искусства, всех видео… всего - в этом смысле, это будет очень самодельный альбом.



Charli XCX - «How I'm Feeling Now»

Процесс создания альбома певица разделила с фанатами - она показывала сниппеты в своих инстаграмм-трасляциях и вдохновлялась артами от подписчиков.

«Я никогда не раскрывалась до такой степени. Обычно есть период, когда вы сидите с альбомом и проживаете его. Не сейчас», - рассказала певица.

По сравнению с предыдущим альбомом “Charli”, здесь почти нет приглашенных гостей (кроме 100 gecs).