Charli XCX выпустила альбом-саундтрек к фильму «Грозовой перевал»

В релиз вошли 12 песен, включая ранее представленные «House», «Wall of Sound» и «Chains of Love».

В записи «Wuthering Heights» приняли участие многие известные музыканты. Например, в «House» можно услышать Джона Кейла из The Velvet Underground, а в «Wall of Sound» – легендарную авангардистку Лори Андерсон. «Eyes of the World» – дуэт с культовой инди-певицей Скай Феррейрой, редко выпускающей музыку. А соавтором трека «Funny Mouth» выступил Джо Кири, звезда «Очень странных дел» (2016–2025) и исполнитель хита «End of Beginning».



Charli XCX

По стилю «Wuthering Heights» существенно отличается от предыдущего альбома Charli XCX «Brat» (2024). Он более мрачный и медленный по темпу, тогда как «Brat» был клубным релизом. При этом совсем без танцевальных номеров на «Wuthering Heights» не обошлось – песня «Dying for You» получилась довольно ритмичной.

В центре — не романтика, а зависимость. Любовь как буря, где нет спокойствия, только крайности. Это история про людей, которые не могут быть вместе, но и порознь существовать не умеют. Про эго, ревность, разрушение и притяжение. Чарли переосмысляет готическую трагедию в своём ключе: вместо викторианских пустошей — холодная цифровая реальность, вместо писем — сообщения, которые перечитываются по сто раз. Атмосфера — тревожная, тёмная и электрическая.

Фильм «Грозовой перевал» вышел на экраны 13 февраля. Это еще одна экранизация одноименного классического романа Эмили Бронте. Главные роли исполнили Марго Робби и Джейкоб Элорди, режиссером выступила Эмиральд Феннел.