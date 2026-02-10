Основатель Manowar не может больше играть на гитаре

Об этом сообщила его пресс-секретарь.

«Диагноз был поставлен после нескольких месяцев, казалось бы, не связанных между собой симптомов, включая слабость в руках и ногах, — подтверждается в заявлении. - Первоначально считалось, что причиной стала серия очень незначительных инсультов, но изменения в диете, физические упражнения и дополнительная физиотерапия не смогли замедлить прогрессирование заболевания или увеличить его силу».



Росс «Босс» Фридман

Боковой амиотрофический склероз (БАС) — это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, поражающее нервные клетки, отвечающие за контроль произвольных движений мышц, в результате чего они ослабевают, подергиваются и в конечном итоге атрофируются.

«Трудно предсказать, что ждет впереди, и меня очень расстраивает невозможность играть на гитаре, — говорит Фридман. - Но поток любви был невероятно сильным. Я просто потрясен любовью и поддержкой со стороны семьи, друзей и поклонников. Я люблю вас всех».

Фридман стал одним из основателей прото-панк-группы The Dictators в Нью-Йорке в 1973 году, а также легендарной метал-группы Manowar в 1980 году. Он покинул последнюю после выхода альбома Kings Of Metal в 1988 году, но продолжил играть с The Dictators и со своей сольной группой.

Среди других музыкантов, страдающих болезнью Лу Герига, — гитарист Джейсон Беккер, которому поставили диагноз вскоре после того, как он присоединился к сольной группе Дэвида Ли Рота в 1989 году. В 2012 году вышел получивший признание критиков фильм о жизни Беккера «Джейсон Беккер: Еще не умер» .

У Джона Дрискелла Хопкинса, басиста группы Zac Brown Band, в 2022 году диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС), но он продолжает выступать и собирать средства через свой фонд Hop on a Cure .

«Я не учёный, — говорит Хопкинс. — Но у меня есть возможность заявить о себе, и я использую её, чтобы изменить ситуацию к лучшему».