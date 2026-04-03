Пол Маккартни положил конец ожесточенной 50-летней вражде

83-летняя легенда The Beatles десятилетиями конфликтовал с технологическим гигантом из-за компании, основанной легендами Ливерпуля.



В 1968 году The Beatles основали компанию Apple Corps, а также дочерние предприятия, занимавшиеся книгами, фильмами, электроникой и розничной торговлей. Однако, несмотря на существование различных дочерних компаний, наиболее успешным аспектом Apple Corps стал её звукозаписывающий лейбл, выпустивший такие хиты, как «Hey Jude» The Beatles и «Those Were The Days» Мэри Хопкинс.

Однако, когда компания Apple Inc. вышла на музыкальный рынок в начале 2000-х годов, разгорелся конфликт из-за использования слова «Apple» и логотипов двух конкурирующих компаний. Выпустив свой первый iPod, Apple также представила iTunes — музыкальное программное обеспечение, позволяющее пользователям загружать музыку и переносить её на свои устройства.

Обе компании спорили о том, какой бренд обладает правами на музыку. Бренд «великолепной четверки» подал в суд на Apple Computer за предполагаемое нарушение товарного знака и прав на музыку, утверждая, что глобальная компания нарушила соглашение 1991 года, запрещающее Apple Computer использовать товарный знак для любого приложения, «основным содержанием которого является музыка».

Но, похоже, это уже в прошлом. Маккартни слышали за репетицией в калифорнийской штаб-квартире технологического гиганта в преддверии празднования 50-летия компании. Сообщается, что Маккартни репетировал такие хиты, как Help, Lady Madonna и Get Back.

Стив Джобс вместе с Рональдом Уэйном и Стивом Возняком основал компанию Apple Computer в 1976 году. Тем временем, после распада группы в 1970 году управление бизнесом The Beatles перешло к Нилу Аспиналлу, бывшему гастрольному менеджеру группы. Аспиналл также был инициатором судебного разбирательства и оставался им до своей смерти в 2008 году.

Конфликт между Apple Computer и Apple Corps, принадлежавшей Маккартни, сэру Ринго Старру, а также наследникам Джорджа Харрисона и Джона Леннона, был урегулирован за год до смерти Аспиналла.

Спустя три года после спора музыка The Beatles была добавлена ​​в каталог iTunes, после того как появились намеки на то, что альбомы группы будут переизданы в улучшенном качестве. В то время сэр Ринго сказал:

«Я особенно рад, что меня больше не спрашивают, когда The Beatles появятся в iTunes».

Маккартни продолжает гастролировать по всему миру и совсем недавно дал два концерта в Лос-Анджелесе, включая юбилейное шоу в Apple Park, посвященное 50-летию группы, и два концерта в театре Fonda в Голливуде, собрав огромную звездную публику. Среди знаменитостей в зале были Тейлор Свифт, Аль Пачино, Сабрина Карпентер, Оливия Родриго и Харрисон Форд.

На прошлой неделе сэр Пол подтвердил выход своего 19-го сольного студийного альбома The Boys of Dungeon Lane, релиз которого запланирован на 29 мая. Запись альбома проходила с 2021 по 2025 год в студии Hogg Hill Mill в Великобритании и в студии в Лос-Анджелесе. Главный сингл, Days We Left Behind, также был показан на BBC Radio Merseyside.

Говоря о новом сингле, Маккартни сказал: