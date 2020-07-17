Пол Маккартни и Ринго Старр выпустили мини-альбом

Два музыканта из легендарной четверки вместе подготовили новую версию песни "A Beautiful Night" Маккартни, которая вошла в состав выложенного сегодня в Сеть мини-альбома.

На нем также можно услышать демо версию трека 1995 года, его альтернативный вариант "Run through" и "Oobu joobu part 5" — разные аранжировки той же композиции и фрагменты из интервью Пола Маккартни и Ринго Старра.



Пол Маккартни и Ринго Старр

Клип на "A beautiful night” с новым звуком и старым видеорядом 1997 года появится в Сети сегодня в 19:00.

"Я уже много лет говорил Ринго, что было бы здорово сделать что-нибудь вместе, потому что мы не так много сотрудничали за рамками The Beatles", — рассказал Маккартни.

Он также уточнил, что ему не особенно нравился тот вариант "A Beautiful Night", который он записал несколько лет назад, и ему давно хотелось его переделать.

"Я предложил Ринго поработать над этой песней, и все сразу пошло так, как в старые добрые времена. Я понял, как давно мы не играли вместе, и это было прекрасно <…> настоящее волшебство, мы оба были очень рады", — добавил музыкант.

В результате они немного поменяли оригинальное исполнение, но не смогли остановиться и продолжили играть вместе в студии.

Сэр Пол также планирует перевыпустить свой альбом "Flaming pie” 1997 года 31 июля.