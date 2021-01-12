Дочь Пола Маккартни снимет фильм про Abbey Road

Опубликовано пользователем

Дочь Пола Маккартни Мэри снимет документальный фильм про студию Abbey Road под названием «If These Walls Could Sing» («Если эти стены могут петь»).

Фильм должен стать первым полнометражным документальным фильмом о культовых студиях, созданным Mercury Studios - первой студией видеоконтента от Universal Music Group. Мэри Маккартни, фотограф и режиссер, а также дочь Пола Маккартни, говорит о своей «личной точке зрения» о фильме, продюсером которого будет Джон Батцек, известный по фильму «Эрик Клэптон: Жизнь в 12 барах».

Mary McCartney
Mary McCartney

«Некоторые из моих самых ранних воспоминаний в детстве связаны с временем, проведенным на Эбби-роуд, - сказала она. - Я давно хотел рассказать историю этого исторического места, и я не могла бы сотрудничать с лучшей командой, чем Джон и Mercury Studios, чтобы воплотить эти творческие амбиции в реальность».

Генеральный директор Mercury Studios Элис Уэбб добавила: «Мы с энтузиазмом относимся к демонстрации работ первопроходцев высочайшего качества - вот почему мы рады, что Мэри привносит свое творческое видение в этот проект».

Премьера фильма «If These Walls Could Sing» собирается стать частью празднования 90-летия Abbey Road Studios, которое начнется в ноябре этого года.

Быстрый поиск: 