Дочь Пола Маккартни снимет фильм про Abbey Road

Фильм должен стать первым полнометражным документальным фильмом о культовых студиях, созданным Mercury Studios - первой студией видеоконтента от Universal Music Group. Мэри Маккартни, фотограф и режиссер, а также дочь Пола Маккартни, говорит о своей «личной точке зрения» о фильме, продюсером которого будет Джон Батцек, известный по фильму «Эрик Клэптон: Жизнь в 12 барах».



Mary McCartney

«Некоторые из моих самых ранних воспоминаний в детстве связаны с временем, проведенным на Эбби-роуд, - сказала она. - Я давно хотел рассказать историю этого исторического места, и я не могла бы сотрудничать с лучшей командой, чем Джон и Mercury Studios, чтобы воплотить эти творческие амбиции в реальность».

Генеральный директор Mercury Studios Элис Уэбб добавила: «Мы с энтузиазмом относимся к демонстрации работ первопроходцев высочайшего качества - вот почему мы рады, что Мэри привносит свое творческое видение в этот проект».

Премьера фильма «If These Walls Could Sing» собирается стать частью празднования 90-летия Abbey Road Studios, которое начнется в ноябре этого года.