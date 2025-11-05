Пол Маккартни рассказал о новом альбоме и сомнениях в Wings

Бывший участник The Beatles и икона музыки на этой неделе выпускает новую книгу о своей работе в группе Wings, которую он написал вместе со своей покойной женой Линдой.



Пол Маккартни

А в предисловии он рассказал о своей неизменной любви к сочинению песен в возрасте 83 лет. Сэр Пол пишет:

«Всю свою жизнь, и даже тогда, я хотел заниматься чем-то другим. Чтобы добиться успеха, мне нужно было что-то новое. Я хотел писать песни, и я их писал, но со временем это превратилось в целую серию работ, даже не осознавая этого». «Сейчас у меня 25 песен, которые я закончу в ближайшие месяцы, новые, интересные песни. Я могу услышать что-то, могу услышать музыкальное произведение и подумать: «О, как мне это нравится». И я включу это чувство в новую песню. И часто красной нитью через всё моё творчество проходит ностальгия, воспоминания о прошлом. «Я не особо задаюсь вопросом, как это происходит. Я просто в восторге от того, что это происходит».

Слухи о возможном выходе нового материала ходят уже несколько месяцев. Предисловие к книге было написано ещё в марте, а это значит, что сэр Пол, вероятно, уже отсортировал 25 песен в шорт-лист альбома, который он выпустит в следующем году.

В новой книге «Wings: история группы Band On The Run» также рассказывается о том, как Пол и Линда создали свою собственную группу, которая впоследствии добилась мирового успеха с альбомом Band On The Run.

Пол стремился к тому, чтобы все, что он делал в музыкальном плане дальше, было чем-то совершенно иным и не было «Beatles 2.0», поэтому воздержался от создания супергруппы.

Однако критики и некоторые поклонники были менее впечатлены ранней музыкой Wings, и после выхода в 1971 году альбома Ram, приписываемого Полу и Линде Маккартни, но также с участием барабанщика Wings Денни Сейвелла среди музыкантов, он, по его словам, был близок к тому, чтобы вообще уйти из музыки.

Журнал Rolling Stone окрестил альбом «невероятно несущественным и монументально неактуальным», в то время как NME не сдержался, назвав его «слабым» и «устарелым».

Сэр Пол говорит:

«Я действительно впал в депрессию. Все меня ругали, и это заставляет задуматься, есть ли у тебя ещё это. Заставляет задуматься: „Смогу ли я ещё это сделать? Смогу ли я записать приличный альбом?“» «Я несколько раз серьезно подумывал о том, чтобы все это бросить».

К счастью, Пол не отказался от музыки и вместо этого «научился не обращать внимания» на то, что говорят критики.

В течение нескольких лет, начиная с 1966 года, ходили упорные слухи о том, что Пол Маккартни погиб в автокатастрофе и The Beatles наняли двойника, чтобы группа продолжила свое существование.

К обману приложила руку Секретная служба, так возникла теория заговора, и верящие в заговор предполагали, что на обложке альбома Abbey Road 1969 года была изображена похоронная процессия: одетый в белое Джон Леннон изображал священника, Джордж Харрисон — гробовщика, Ринго Старр — могильщика, а сам Пол босиком изображал труп.

Хотя он, очевидно, жив и здоров, теперь, почти 60 лет спустя, Пол признаётся, что чувствовал, будто часть его самого «умерла» после ухода The Beatles. Он также рассказывает, что сомнения в карьере привели к тому, что вскоре после этого он чуть не бросил музыку из-за негативной реакции критиков.

Сборник «Wings: The Definitive Single-Titled» выходит 7 ноября.