Пол Маккартни выпустил сингл из двух песен

Своим новым видео Пол Маккартни поддерживает кампанию против издевательств Who Cares I Do.





«Я надеюсь, что если дети, над которыми издеваются, послушают эту песню и посмотрят это видео, то они могут подумать, что все не так уж плохо. Можно просто посмеяться и противостоять этому», - говорит музыкант.





В главной роли вместе с Маккартни в клипе снялась американская актриса Эмма Стоун.

