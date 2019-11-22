Пол Маккартни выпустил сингл из двух песен

Треки записаны вместе с продюсером Грегом Кёрстином во время работы над альбомом «Egypt Station», семнадцатым сольным релизом Маккартни, выпущенным в сентябре 2018-го.
Песни пропитаны звенящим гитарным звуком вкупе с аффектированной духовой секцией. Голос Маккартни подкреплен бэками, но всегда на первом плане. Бодрое фанковое звучание «In A Hurry» наверняка зазвучит на радиостанциях.
Как сообщается на официальном сайте сэра Пола, сингл выйдет на двойном одностороннем 7-дюймовом виниле специально ко Дню музыкального магазина 29 ноября 2019 года. Пластинки будут выпущены ограниченным тиражом с новым художественным оформлением, в основу которого легли искусство коллажа и игры в шарады.
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