Пол Маккартни рассказал, чем подал в суд на The Beatles

По словам музыканта журналу GQ, это был единственный путь, которым можно было «спасти» музыку ливерпульской четверки. Маккартни публично заявил о своем уходе из группы в апреле 1970-го, а в декабре подал в сторону группы судебный иск с требованием юридического оформления распада группы, что произошло только к концу 1974 года. Последним документы подписал Джон Леннон.

Серия изнурительных судебных процессов закончилась решением в пользу Маккартни, отсудившего таким образом у лейбла EMI и издателя Аллена Клейна, занимавшегося делами группы после смерти их первого менеджера Брайана Эпстайна, права на всю музыку The Beatles.



Пол Маккартни и Ринго Старр