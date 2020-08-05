Пол Маккартни рассказал, чем подал в суд на The Beatles

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Пол Маккартни рассказал об одном из самых тяжелых этапов и решений своей жизни, о суде с бывшими коллегами по группе после его ухода из The Beatles в 1970 году.

По словам музыканта журналу GQ, это был единственный путь, которым можно было «спасти» музыку ливерпульской четверки. Маккартни публично заявил о своем уходе из группы в апреле 1970-го, а в декабре подал в сторону группы судебный иск с требованием юридического оформления распада группы, что произошло только к концу 1974 года. Последним документы подписал Джон Леннон.

Серия изнурительных судебных процессов закончилась решением в пользу Маккартни, отсудившего таким образом у лейбла EMI и издателя Аллена Клейна, занимавшегося делами группы после смерти их первого менеджера Брайана Эпстайна, права на всю музыку The Beatles.

Пол Маккартни и Ринго Старр
Пол Маккартни и Ринго Старр

«Поскольку мне пришлось это сделать, полагаю, меня все считали парнем, развалившим The Beatles, и ублюдком, подавшим в суд на бывших товарищей по группе. Но это было единственным способом спасти наследие The Beatles и лейбл Apple, позволившим выпустить серию «Антология» и все эти замечательные прошедшие ремастеринг переиздания. Если бы я этого не сделал, все права бы перешли Аллену Клейну. Я хотел судиться лично с ним, но юристы сказали, что суд с ним не поможет, так как он не был частью группы: «Ты должен судиться с The Beatles».

Как вы понимаете, это было невероятно неприятно, мне пришлось пережить ужасные времена. Я заливал стресс алкоголем. Это было безумием, но так как я знал, что другого пути нет, то не мог отступиться и увидеть, как годы усердной работы и вся моя жизнь растворяются как клубы дыма. Я знал, что если я смогу победить, то я сохраню музыку The Beatles и для остальных парней. Они любили этого Клейна. А я твердил: «Он чертов идиот!».

Когда The Beatles распались, со стороны публики было представление, что мы ненавидели друг друга. Сейчас я понимаю, что это было не так. Мы были семьей, в семьях бывают споры, и это нормально».

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