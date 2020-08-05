Пол Маккартни рассказал, чем подал в суд на The Beatles

По словам музыканта журналу GQ, это был единственный путь, которым можно было «спасти» музыку ливерпульской четверки. Маккартни публично заявил о своем уходе из группы в апреле 1970-го, а в декабре подал в сторону группы судебный иск с требованием юридического оформления распада группы, что произошло только к концу 1974 года. Последним документы подписал Джон Леннон.
Серия изнурительных судебных процессов закончилась решением в пользу Маккартни, отсудившего таким образом у лейбла EMI и издателя Аллена Клейна, занимавшегося делами группы после смерти их первого менеджера Брайана Эпстайна, права на всю музыку The Beatles.
«Поскольку мне пришлось это сделать, полагаю, меня все считали парнем, развалившим The Beatles, и ублюдком, подавшим в суд на бывших товарищей по группе. Но это было единственным способом спасти наследие The Beatles и лейбл Apple, позволившим выпустить серию «Антология» и все эти замечательные прошедшие ремастеринг переиздания. Если бы я этого не сделал, все права бы перешли Аллену Клейну. Я хотел судиться лично с ним, но юристы сказали, что суд с ним не поможет, так как он не был частью группы: «Ты должен судиться с The Beatles».
Как вы понимаете, это было невероятно неприятно, мне пришлось пережить ужасные времена. Я заливал стресс алкоголем. Это было безумием, но так как я знал, что другого пути нет, то не мог отступиться и увидеть, как годы усердной работы и вся моя жизнь растворяются как клубы дыма. Я знал, что если я смогу победить, то я сохраню музыку The Beatles и для остальных парней. Они любили этого Клейна. А я твердил: «Он чертов идиот!».
Когда The Beatles распались, со стороны публики было представление, что мы ненавидели друг друга. Сейчас я понимаю, что это было не так. Мы были семьей, в семьях бывают споры, и это нормально».
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